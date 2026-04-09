2月13日に発売された前田敦子の最後の写真集『Beste』（講談社）。14年ぶりの写真集で、テーマは“大人の恋”。過去最大露出に挑戦ということで、発売前から先行カットなどが大きな話題となった。発売後のセールスも好調で、3月18日には電子版も発売。現在、電子版も含めて累計6万部を突破している。今なお話題となっている写真集『Beste』について前田自身のInstagramでの投稿をまとめて紹介。

【写真】大胆背中見せや美尻ランジェリー姿などを披露した前田敦子の写真集『Beste』ショットまとめ

■写真集発売決定の発表と同時にランジェリーショットを公開

2025年10月27日、写真集の発売を発表。「オーストリアウィーンで撮影した写真集を出します。人生最後の一冊です。楽しみにしてて欲しいな…（ハートマーク）」とコメントし、「#20周年」のハッシュタグを付けて、グリーンのカーテンに寄り添うランジェリー姿のショット（1枚目）、窓から夕陽を眺めて黄昏ているショット（2枚目）、日差しを浴びながら目を閉じている黒ランジェリー姿のショット（3枚目）、美しいヒップラインがあらわなベッドの上でうつ伏せになっているショット（4枚目）を公開。

SNSには「キレイで可愛すぎ」「絶対買います！」「大人の魅力がすごい」といった声が寄せられた。

■タイトル決定！ベージュと黒のランジェリーショットを公開

2025年12月26日の投稿では、写真集のタイトルが『Beste』に決まったことを報告。

「写真集のタイトル『Beste』（ベステ） もう少しまっててね…」とコメントし、ベージュのランジェリーを身につけて両手を頭に当てている横顔ショット（1枚目）とベッドの上にうつ伏せになっている黒ランジェリー姿のショット（2枚目）を公開した。

SNSには「素敵な写真、素敵なタイトル」「めちゃくちゃ綺麗」といったコメントの他に、高橋みなみも「美しすぎん！？」とコメントを寄せ、前田が「高みなに絶対送るからみてね」と返している。

■お渡し会開催告知と共に美尻ショットを披露

年が明けて2026年、1月15日の投稿では写真集の発売記念イベント開催決定を告知。

「みんな待ってるね」と呼びかけて、ブルーのランジェリー姿で、白いTシャツを少したくし上げている美尻ショットを披露した。

■写真集発売日にオフショルワンピ姿などオフショットを大量に公開

写真集『Beste』の発売日、2月13日の投稿は、「本日2月13日写真集『Beste』発売日 見てね」と呼びかけ、オフショルの白ワンピ姿で微笑むショット（1枚目）、まとめ髪で白シャツを羽織ったカメラ目線のスマイルショット（2枚目）、緑が広がる美しい景色を映した動画（3枚目）、グスタフ・クリムトの絵画（5枚目）、花柄のオフショルトップスとロングスカートのセットアップ姿を映した動画（6枚目）、写真集の表紙のカット（7枚目）、遊園地の回転ブランコの動画（8枚目）、ノースリーブのエレガントなワンピース姿でオープンテラス席に座ってくつろいでいるショット（9枚目）、ドリンクを飲んでいる横顔（10枚）などを公開している。

この投稿には、俳優の松本まりかが「かわええのお」と顔の絵文字付きでコメントし、前田が「まりかー（ハートマーク）」と返し、さらに松本も「あーつこ」と返している。

■撮影メイキング動画を公開「いい作品ができました」

2月19日の投稿では「いい作品ができました。」とコメントし、「#vlog」「Vienna」「#Austria」というハッシュタグを付け、オーストリア・ウィーンでのメイキング動画を公開。

白いオフショルワンピース姿で歩いている様子や、お店で服を選んだり試着している様子、背中見せ黒トップスとデニム姿で遊園地のアトラクションを楽しんでいる様子、ピンクのワンピ姿、花柄のセットアップ姿での撮影中の様子、グリーンのトップス姿で乾杯している姿などが収められている。

■発売記念イベントのオフショット「嬉しかったなぁ。パワーもらえたよ」

3月2日の投稿は、東京と大阪で開催された写真集発売記念イベントでのオフショットを公開。

「イベントのために2000冊サインさせていただきました。15年前くらいからずっと好きだったって一途なみんなが沢山来てくれて。嬉しかったなぁ。パワーもらえたよ」と感想を記し、ダークブラウンのジャケットとチャコール系のチュールスカートの落ち着いた雰囲気のコーデと、透け感のある白いトップスと黒のパンツのコーデのショットを投稿。

「20周年が無事幕を閉じれました 感謝」という感謝の気持ちも綴っている。

■重版決定＆デジタル版発売決定 オフショット大量投下

3月26日の投稿では、重版決定と電子版発売決定を伝え、オフショットを大量投下。

ダークブラウンのノースリワンピ姿で見晴らしのいいテラスでくつろぐショット（1枚目）、白いパフスリーブのワンピ姿でケーキとカプチーノを前に自然体の笑顔を見せているショット（3枚目）、白いワンピ姿でカフェの店先に佇む透明感あふれるショット（4枚目）、ライトアップされた夜の街を背に、白地にブルーの花柄のワンピースを身に纏ったショット（9枚目）などを公開した。