BTSの新アルバム『ARIRANG』のジャケット写真を手がけたフォトグラファーのAlexi Lubomirski（アレクシー・ルボミルスキ）が、自身のInstagramを更新。アナログレコードバージョンのメンバービジュアルの一部を公開し、ファンの注目を集めている。

【動画＆写真】①～⑦BTSスーツ姿の美麗ソロショット ⑧ポーズ崩壊！？“わちゃわちゃ”集合ショット ⑨ジャケット撮影ビハインドムービー

■“アナログ盤”ビジュアル公開 BTSの内面を映し出すソロカット

今回公開されたのは、ソロショットのリール動画と集合ショット。ソロのリール動画では、カメラをまっすぐ見つめる印象的なカットを軸に、複数の写真をコラージュした構成に。スーツに身を包んだメンバーの、端正にジャケットを着こなす姿と、ジャケットを脱いだラフな表情の両方が収められており、静と動のコントラストが際立つ。

ネクタイに手をやるJIMIN（ジミン）、どこかアンニュイな視線を向けるV（ヴィ）、袖のボタンを留めるRM（アールエム）、ラフにネクタイを外すJUNG KOOK（ジョングク）、片肩にジャケットをかけるSUGA（シュガ）、腰に手を当てて佇むJIN（ジン）、ポケットに手を入れて立つJ-HOPE（ジェイホープ）。それぞれの存在感と内面の魅力までも映し出す、繊細で美しい瞬間が切り取られている。

■「ポーズが崩れた瞬間」“わちゃわちゃ”集合ショットも

さらに、「BTSのポーズ写真が崩れた瞬間……」というコメントとともに、集合ショット6枚も公開。笑い声が聞こえてきそうな自然体の“わちゃわちゃ”した姿が収められており、思わず頬が緩むようなカットとなっている。

なお、先に公開された撮影のビハインドムービーには、アレクシーとメンバーが相談しながら撮影を進める姿が収められている。

SNSでは「美しい…」「全員息をのむほどハンサム」「アート作品みたい」「この集合写真好き！！」「本当にいい家族写真」「ジョングクのマンネ感ある笑顔がかわいい」など、絶賛の声が寄せられている。

■動画：BTS『’ARIRANG’ Album Photoshoot : Behind the Scenes』