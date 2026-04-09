ドーン <2303> [東証Ｓ] が4月9日後場(14:00)に決算を発表。26年5月期第3四半期累計(25年6月-26年2月)の経常利益(非連結)は前年同期比17.7％増の4.2億円に伸び、通期計画の6.1億円に対する進捗率は5年平均の65.6％を上回る68.9％に達した。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した3-5月期(4Q)の経常利益は前年同期比13.9％減の1.9億円に減る計算になる。



同時に、期末一括配当を従来計画の26円→28円(前期は24円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である12-2月期(3Q)の経常利益は前年同期比27.7％増の2.1億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の39.0％→46.4％に上昇した。



株探ニュース