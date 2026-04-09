9日14時現在の日経平均株価は前日比459.04円（-0.82％）安の5万5849.38円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は321、値下がりは1198、変わらずは53と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は148.44円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が89.3円、東エレク <8035>が40.23円、リクルート <6098>が19.91円、ディスコ <6146>が19.38円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を32.99円押し上げている。次いでフジクラ <5803>が25.34円、豊田通商 <8015>が12.97円、信越化 <4063>が8.05円、古河電 <5801>が6.80円と続く。



業種別では33業種中7業種が値上がり。1位は海運で、以下、非鉄金属、鉱業、水産・農林と続く。値下がり上位には空運、保険、不動産が並んでいる。



※14時0分4秒時点



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