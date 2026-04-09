インスタグラムで公開

自動車レースF1でドライバーズチャンピオン7度を誇るルイス・ハミルトン（フェラーリ）が、夜の東京を赤いフェラーリで爆走したプロモーションビデオ風の動画が話題を呼んでいる。

ハミルトンは、自身のインスタグラムに3月末に開催されたF1日本GPで来日した際に撮影された動画を投稿。深紅のフェラーリF40をドライブしたハミルトンは、首都高を走行し、大黒PAなどを訪れたシーンやドーナツターンを披露する姿などを公開している。

東京を舞台にした人気映画シリーズ「ワイルドスピードX3 TOKYO DRIFT」をオマージュしたような内容で、ハミルトンも「また始まったよ TOKYO DRIFT VOL. III」とつづっている。来日の際にデートする姿が目撃され、話題を呼んだリアリティスターで実業家のキム・カーダシアンを助手席に乗せたシーンもあった。

世界中から255万を越えるいいねがつき、1.8万件を越えるコメントがついたこの動画には、SNS上の日本人ファンも「ハミルトン見たかったなぁ」「ハミルトンの東京ドリフト！！かっこいいな〜」「オーラしかねえ」「大黒にようこそ！」などの声をあげている。

一方で、過去に来日した際の公道や駐車場でのドリフト行為が違反ではないかと物議を醸したこともあり、「危険運転でしょ」「F1パイロットがこんな事したらアカン」といった指摘もあがっていた。



（THE ANSWER編集部）