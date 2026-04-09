一般社団法人日本冷凍食品協会は、月1回以上冷凍食品を利用する20歳以上の男女1,500人を対象に、「『冷凍食品』の利用状況と利用意識」に関する調査を実施しました。冷凍食品の利用頻度は全体平均で1.8回/週、女性は1.9回/週、男性は1.8回/週となり、1年前と比較して女性の22.3％、男性の22.1％は利用頻度が「増えた」と答えている。

物価高において購入量が増えた食品は「冷凍食品」（17.3％）、「うどん・パスタ」（14.7％）、「豆腐・納豆」（13.6％）の順となり、冷凍食品は1位となった。1年前に比べ利用頻度が増えた冷凍食品のメニューとしては、女性は「ギョウザ」（34.1％）、「冷凍野菜」（26.9％）、「パスタ・スパゲティ」（25.2％）の順に、男性は「ギョウザ」（38.0％）、「ピラフ・炒飯」（23.7％）、「パスタ・スパゲティ」（22.9％）の順となり、男女とも「ギョウザ」が１位となった。

主食とおかずが一つのセットになっているワンプレート商品も人気。トレーのまま加熱するだけで食器の準備や手間もかからないうえ、近年では和洋中をはじめとした多用なメニューが展開されて注目されている。