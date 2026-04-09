一般社団法人日本冷凍食品協会は、月1回以上冷凍食品を利用する20歳以上の男女1500人を対象に、「『冷凍食品』の利用状況と利用意識」に関する調査を実施した。

冷凍食品の利用頻度は、「週２〜３回程度」が29.7％、「週１回程度」が25.7％となり、平均回数は１.８回/週となった。女性の63.5％、男性の68.4％が「週１回以上」利用し、平均回数は女性が１.９回/週、男性が１.８回/週だった。また、女性の25〜34歳が平均２.２回/週、男性20〜24歳と男性25〜34歳が平均２.１回/週など、若い世代で利用頻度が高い傾向が見られた。

利用頻度は１年前と比べて「変わらない」（女性65.7％、男性67.3％）が多い中、女性の22.3％、男性の22.1％は利用頻度が「増えた」と答えている。利用頻度の割合が高いのは女性25〜34歳が30.4％、男性20〜24歳が32.0％と若い世代で増えている。

利用が増えた理由としては、女性の78.4％、男性の73.5％が「調理が簡単で便利だから」を一番に挙げた。また女性の43.7％、男性の41.6％は「おいしいと思う商品が増えたから」と冷凍食品のおいしさを評価している。

冷凍食品の購入目的を聞くと、男女とも「自宅で食べる夕食」「自宅で食べる昼食」「お弁当用」の順となった。「自宅で食べる夕食」は男性（67.5％）の方が女性（59.6％）より7.9ポイント高いのに対し、「お弁当用」は女性（36.7％）の方が男性（25.7％）より11ポイント高くなっている。