ニューストップ > スポーツニュース > 野球ニュース > ソフトバンク・徐若熙 王貞治球団会長は「神様のような存在」ミュー… ソフトバンク・徐若熙 王貞治球団会長は「神様のような存在」ミュージアムにウイニングボール展示 ソフトバンク・徐若熙 王貞治球団会長は「神様のような存在」ミュージアムにウイニングボール展示 2026年4月9日 13時54分 スポニチアネックス リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 ソフトバンクの徐若熙投手（25）が9日、みずほペイペイドームに隣接する商業施設内にある「王貞治ベースボールミュージアム」を訪問した。 同ミュージアムで入団を記念した展示がされており、1日の楽天戦でのNPB初勝利球を新たに展示物として手渡した。 王球団会長について「神様のような存在です」と口にした背番号18は「こんなに奇麗に飾っていただき感謝です」と笑みを浮かべた。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 落合博満氏“大成しないだろう”と思っていたが大成した選手の実名 クビ寸前から「大化け」 落合博満氏が考える「エース」の条件 現在のプロ野球界で唯一名前を挙げた投手は 落合博満氏 「誰が漏らしたか知ってる」WBCで漏れた極秘情報 ソフトバンク敗れる…今季3敗目 大関が背信6失点、山川4号、近藤3号は空砲