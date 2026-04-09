車からなかなか降りてこなかったワンコを外から見ていた飼い主さん。すると次の瞬間、思わず目を疑うような出来事が起こることに…。

そのシュールすぎる光景が話題を呼び、投稿は記事執筆時点で200万再生を突破。「声出して笑った」「消えた後の残像がｗｗ」などのコメントが寄せられています。

【動画：なかなか車から降りてこない犬→外で見ていたら…ディズニー感が強すぎる『衝撃の消え方』】

車内でじっと佇む桜子ちゃん

TikTokアカウント「sakurako1.6」に投稿されたのは、マルプーの桜子ちゃんのお姿。とある日、なかなか車から降りてこなかった桜子ちゃんを飼い主さんが外から見ていたところ、不思議な光景を目にすることになったといいます。

夜の車内で、ライトに照らされながらじっと前を見つめていた桜子ちゃん。微動だにせず、その場に佇む様子は既にどこか不思議で、思わず目を奪われてしまうような雰囲気をまとっていたそうです。

まるで“シリキウトゥンドゥ”のように…

しばらくその状態が続いたかと思いきや、次の瞬間、桜子ちゃんの体がすっと消えていったのだとか。その様子は、ディズニーのタワー・オブ・テラーに登場する“シリキウトゥンドゥ”の演出のよう。

まるでそのまま暗闇に吸い込まれていくかのような、目を疑いたくなるほどの滑らかさだったといいます。あっという間に消えてしまうその光景はなんともシュールで、なかなかのインパクトだったそう。

笑い声まで“本家そっくり”

さらに印象的だったのは、そのタイミングで響いた飼い主さんの笑い声。楽しげな声には強いエコーがかかっており、まるで広い空間に反響しているかのような響き方になっていたんだとか。

その音の演出も相まって、映像全体がまるでタワー・オブ・テラーのワンシーンのような仕上がりに。桜子ちゃんの“消え方”と絶妙に重なり、思わず何度も見返してしまうような、不思議でクセになる光景が生まれていたのでした。

投稿には「笑い声にエコーかかってんのむりｗ」「まじでシリキウトゥンドゥすぎる笑」「可愛すぎて延々見てられる♡」「こんな綺麗に暗闇の中に消えてくことあんのｗｗ」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「sakurako1.6」では、他にも桜子ちゃんの愛らしい姿が紹介されています。ほっこり癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「sakurako1.6」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。