テレビ大阪が達成…阪神タイガース甲子園開幕戦が関西視聴率トップ 岡田彰布氏＆鳥谷敬氏2ショット実現
テレビ大阪は、4月7日に開催された阪神タイガースの甲子園開幕戦を生中継し、視聴率（ビデオリサーチ調べ、関西地区）が在阪局トップとなったと発表した。
【画像】テレビ大阪『ナマ虎スタジアム』ロゴ
『ナマ虎スタジアム』阪神×ヤクルトの第2部（後7：00〜8：54）が個人視聴率6.9％を記録した。第2部における個人視聴率のトップは、6回裏阪神の攻撃、佐藤輝明のセンター前2点タイムリーヒットの瞬間に8.1％だった。
また、『開運！なんでも鑑定団』（後8：54〜）の開始後はマルチチャンネル編成となり、先発の才木浩人が8回まで好投し、最終回に湯浅京己へ交代した瞬間と、湯浅が9回の先頭打者・田中陽翔から空振り三振を取った瞬間に、合算の視聴率で最高8.2％（同率）に達した。
解説は、岡田彰布氏と鳥谷敬氏が担当。試合は9対3で阪神が勝利し、甲子園に歓声が響いた。また、この日は2019年以来、7年ぶりにジェット風船が復活した。
■試合担当者コメント
・実況…加守哲朗（テレビ大阪アナウンサー）
甲子園での阪神戦中継は、アナウンサーを志した原点でもあり、毎回特別な思いで臨んでいます。今回は甲子園開幕戦に加え、7年ぶりにジェット風船が復活する試合ということもあり、内心とても高ぶっていました。その気持ちを抑えつつ、解説の岡田さん、鳥谷さんというレジェンドお二人の言葉をしっかり引き出し、視聴者の皆さんに届けたいという思いで実況しました。
岡田さん、鳥谷さんにも風船飛ばしにご参加いただきましたが、お二人にとっても初めての体験。そんな特別な瞬間を実況できたことを、心から光栄に感じています。
・番組プロデューサー…直木啓次（テレビ大阪）
甲子園開幕戦でいつも以上の「全力応援」の気持ちでスタッフ一同取り組みました。才木投手の16奪三振記録や佐藤選手の今季1号を始めタイガースの強さを、「ナマ虎スタジアム」の代名詞にもなっているサブチャンネルも使い、お届けすることができました。解説の岡田彰布さんと鳥谷敬さんには素晴らしい解説に加え、この日から再開となったジェット風船まで飛ばしていただきました。試合前の枠では、あいみょんさんのかっこいい始球式も生でご覧いただけました。これからもタイガースファンのみなさまにお楽しみいただける番組作りに努力してまいります。
【画像】テレビ大阪『ナマ虎スタジアム』ロゴ
『ナマ虎スタジアム』阪神×ヤクルトの第2部（後7：00〜8：54）が個人視聴率6.9％を記録した。第2部における個人視聴率のトップは、6回裏阪神の攻撃、佐藤輝明のセンター前2点タイムリーヒットの瞬間に8.1％だった。
解説は、岡田彰布氏と鳥谷敬氏が担当。試合は9対3で阪神が勝利し、甲子園に歓声が響いた。また、この日は2019年以来、7年ぶりにジェット風船が復活した。
■試合担当者コメント
・実況…加守哲朗（テレビ大阪アナウンサー）
甲子園での阪神戦中継は、アナウンサーを志した原点でもあり、毎回特別な思いで臨んでいます。今回は甲子園開幕戦に加え、7年ぶりにジェット風船が復活する試合ということもあり、内心とても高ぶっていました。その気持ちを抑えつつ、解説の岡田さん、鳥谷さんというレジェンドお二人の言葉をしっかり引き出し、視聴者の皆さんに届けたいという思いで実況しました。
岡田さん、鳥谷さんにも風船飛ばしにご参加いただきましたが、お二人にとっても初めての体験。そんな特別な瞬間を実況できたことを、心から光栄に感じています。
・番組プロデューサー…直木啓次（テレビ大阪）
甲子園開幕戦でいつも以上の「全力応援」の気持ちでスタッフ一同取り組みました。才木投手の16奪三振記録や佐藤選手の今季1号を始めタイガースの強さを、「ナマ虎スタジアム」の代名詞にもなっているサブチャンネルも使い、お届けすることができました。解説の岡田彰布さんと鳥谷敬さんには素晴らしい解説に加え、この日から再開となったジェット風船まで飛ばしていただきました。試合前の枠では、あいみょんさんのかっこいい始球式も生でご覧いただけました。これからもタイガースファンのみなさまにお楽しみいただける番組作りに努力してまいります。