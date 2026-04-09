お笑いコンビ「大自然」が９日、ＳＮＳで解散を発表した。

ロジャーがＸ（旧ツイッター）とインスタグラムで「一読していただけると幸いです」とつづり、「ご報告」と題した文書を投稿。その中で「この度、大自然は解散することとなりました。様々な思いを抱え、悩み、考え抜いた末の決断です」と伝えた。

「しんちゃん、そしてファン並びに関係者の皆様。これまで１０年間、本当にありがとうございました。直接ご報告できなかった方々、心よりお詫び申し上げます」とつづり、「また、諸事情により解散発表から最後の舞台までの期間が短くなってしまい 大変不親切な形となってしまいましたこと 重ねてお詫び申し上げます」と謝罪した。

「４月１２日の劇団前野の５００円ミュージカル『小さい、人魚姫のん』こちらのイベントで最後の舞台となります」と明かし、「今後についてですが、芸人としての活動は続けていく予定です。最後に改めまして、これまで多大なる愛をくださったファンの皆様 本当にありがとうございました」と記した。

「大自然」は、しんちゃん、ロジャーのコンビで２０１５年７月７日結成。８日放送されたＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」（水曜・午後１０時）に出演したばかりとあって、ネットは「何！？回転寿司（ずし）合戦見たあとだから衝撃が…」「昨日、見たばっかり…！」「えっ！？ショック…２人の独特な雰囲気のコントが見れなくなってしまうのか…」「水ダウ見たばかりなので、すごく残念です」「え、水ダウで見たばっかだったのに。収録の時はすでに解散決めてたの？」と衝撃が走っている。