山崎賢人、2028年大河「ジョン万」主演決定に反響「ついにきた」「初出演で主演ってすごい」2年連続の幕末作品にも注目
【モデルプレス＝2026/04/09】NHKは2026年4月9日、2028年に放送予定の大河ドラマ（第67作）「ジョン万」の制作・主演発表記者会見を実施。俳優の山崎賢人（ ※「崎」は正式には「たつさき」）が主演を務めることがわかった。ネット上では早くも反響が寄せられている。
【写真】2027年大河ドラマ主演を務める俳優
「ジョン万」の主人公は、“ジョン万次郎”こと中濱万次郎。脚本は連続テレビ小説「ちりとてちん」（2007年度後期）、「カムカムエヴリバディ」（2021年度後期）、大河ドラマ「平清盛」（2012年）などを手掛けた藤本有紀氏が務める。
オファーで抜擢された山崎は、大河ドラマへの出演は今作が初。今回の決定にネット上では、「ついにきた」「初出演で主演ってすごい」「絶対に観る」「楽しみすぎる」などと早くも期待の声が続出。また、2027年放送の松坂桃李主演「逆賊の幕臣」に続き、2作連続幕末が描かれることにも注目が集まっている。
歴史に名が残るはずなどなかった貧しき漁師・中濱万次郎が、漂流の悲劇の末救出されてアメリカに渡り、日本を救う“知と技”を得た一流の船乗りとなる。19世紀の日米と太平洋を舞台に、命がけのサバイバルの連続と遥かなる再会のロマンを描く。（modelpress編集部）
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◆山崎賢人、大河ドラマ主演決定に反響
「ジョン万」の主人公は、“ジョン万次郎”こと中濱万次郎。脚本は連続テレビ小説「ちりとてちん」（2007年度後期）、「カムカムエヴリバディ」（2021年度後期）、大河ドラマ「平清盛」（2012年）などを手掛けた藤本有紀氏が務める。
◆大河ドラマ第67作「ジョン万」
歴史に名が残るはずなどなかった貧しき漁師・中濱万次郎が、漂流の悲劇の末救出されてアメリカに渡り、日本を救う“知と技”を得た一流の船乗りとなる。19世紀の日米と太平洋を舞台に、命がけのサバイバルの連続と遥かなる再会のロマンを描く。（modelpress編集部）
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