【figma ウィトルウィウス的人体図】 2027年2月 再販予定 価格：8,800円

フリーイングは、アクションフィギュア「figma ウィトルウィウス的人体図」を2027年2月に再販する。価格は8,800円。

本製品は、だれもが知っている芸術作品がfigmaになって動き出す「テーブル美術館」シリーズより、第五弾として「世紀の天才」と呼ばれたレオナルド・ダ・ヴィンチが描いた「ウィトルウィウス的人体図」を、アクションフィギュア「figma」で商品化したもの。2016年12月に発売、2018年1月、2022年7月に再販された商品の再販品となる。

スムーズかつキチッと決まるfigmaオリジナル関節パーツで、「人体図」ポーズはもちろん、さまざまなアクションポーズを再現可能で、要所に軟質素材を使う事でプロポーションを崩さず、可動域を確保している。

「人体図」ポーズを再現する為の専用パネルや、胸＆上腕、太もも、手首など、さまざまなパーツが付属しているほか、さまざまなシーンを可能にする可動支柱付きのfigma専用台座が同梱している。

「figma ウィトルウィウス的人体図」

仕様：塗装済み可動フィギュア サイズ：全高 約160mm 素材：ABS、PVC

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