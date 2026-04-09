フジミ模型、1/700 帝国海軍シリーズ「日本海軍重巡洋艦 最上(昭和17年)」など7月発売予定の艦船モデルを公開
【フジミ模型 7月発売予定 艦船モデル新商品】 4月9日 公開
発送予定日：7月28日
発送予定日：7月15日
発送予定日：7月28日
発送予定日：7月21日
発送予定日：7月21日
1/700 帝国海軍シリーズ No.50 日本海軍重巡洋艦 最上(昭和17年)
フジミ模型は、7月に発売を予定している艦船モデルの新商品情報を公開した。
今回、1/700 帝国海軍シリーズから「日本海軍重巡洋艦 最上(昭和17年)」が登場するほか、艦NEXTシリーズ「赤城」をアップグレードしたモデル、波ベースが付属した「信濃」のエッチングパーツ付き仕様モデルなど5製品が販売される。
1/700 帝国海軍シリーズ No.50 日本海軍重巡洋艦 最上(昭和17年)
発送予定日：7月28日
価格：5,390円
コードNo.4968728452463
主砲換装/重巡洋艦となった昭和16～17年時の最上を、追加専用金型によりフルハルタイプモデルで再現したモデル。
1/700 艦NEXTシリーズ No.4 日本海軍航空母艦 赤城
発送予定日：7月15日
価格：5,060円
コードNo.4968728461335
艦NEXTシリーズ「赤城」をアップグレード。飛行甲板マーキングシール/デカールを見直し更新し、軍艦色を横須賀海軍工廠色に模した成形色で再現したモデル。
1/700 波シリーズ(スナップ仕様)No.6 EX-1 日本海軍航空母艦 信濃 特別仕様(エッチングパーツ付き)
発送予定日：7月28日
価格：7,920円
コードNo.4968728461328
リアルに航行姿を表現できる波ベースが付属した「信濃」のエッチングパーツ付き仕様モデル。
1/700 帝国海軍シリーズ No.6 EX-4 日本海軍高速戦艦 金剛フルハルモデル 特別仕様(エッチングパーツ・木甲板シール付き)
発送予定日：7月21日
価格：8,250円
コードNo.4968728452470
帝国海軍シリーズ「高速戦艦 金剛」にエッチングパーツと木甲板シールが付属した特別仕様モデル
1/700 帝国海軍シリーズ No.29 EX-2 日本海軍航空戦艦 伊勢 フルハルモデル 特別仕様 (エッチングパーツ・木甲板シール付き)
発送予定日：7月21日
価格：8,250円
コードNo.4968728452487
帝国海軍シリーズ「航空戦艦 伊勢」にエッチングパーツと木甲板シールが付属した特別仕様モデル
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