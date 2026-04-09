フジミ模型 7月発売「カーモデル」新製品 公開

「1/24 ID189 スバル WRX STI EJ20 Final Edition」

フジミ模型は、7月に発売する予定の「カーモデル」新製品情報を公開した。

7月は、2019年に555台が限定販売されたEJ20 Final Editionを製品化した「1/24 ID189 スバル WRX STI EJ20 Final Edition」が登場。また、「1/12 NEXT3EX-1 ホンダ CT125(ハンターカブ/ノンカラー)」や、「リアルタイヤコレクション」シリーズの1/24スケールカーモデル用タイヤなどもラインナップする。

1/24 ID189 スバル WRX STI EJ20 Final Edition

発送予定日：7月30日

価格：5,280円

コードNO.4968728048383

2019年に555台が限定販売されたEJ20 Final Editionを製品化したもの。専用の19インチホイール（ゴールド成形）、エアアウトレットグリル付きのリアバンパーなどEJ20 Final Editionの特徴を再現している。

□「1/24 ID189 スバル WRX STI EJ20 Final Edition」のページ

1/12 NEXT3EX-1 ホンダ CT125(ハンターカブ/ノンカラー)

発送予定日：7月22日

価格：4,180円

コードNO.4968728142203

2021年に販売が開始されたCT125ハンターカブをモチーフにしたプラモデル。タンデムステップを装備、マフラーカバーが装着された日本国内仕様となっている。1/12スケールならではの大きさにより細かな造形を的確に再現。

□「1/12 NEXT3EX-1 ホンダ CT125(ハンターカブ/ノンカラー)」のページ

1/12 NEXT3EX-2 ホンダ CT125(ハンターカブ/ノンカラー) 特別仕様(オプションパーツ付き)

発送予定日：7月22日

価格：4,620円

コードNO.4968728142210

1/12 NEXTシリーズのハンターカブ(ノンカラー)に キャリアー積載が可能なボックスなどのオプションパーツが付属した特別仕様版。

□「1/12 NEXT3EX-2 ホンダ CT125(ハンターカブ/ノンカラー) 特別仕様(オプションパーツ付き)」のページ

1/24 RTC1 レーシングスリックタイヤ 15インチ 前285/40 後345/35

発送予定日：7月7日

価格：495円

コードNO.4968728193762

新シリーズ「リアルタイヤコレクション」から、1/24スケールのカーモデル用タイヤセットが登場。

□「1/24 RTC1 レーシングスリックタイヤ 15インチ 前285/40 後345/35」のページ

1/24 RTC2 ラリーブロックタイヤ 15インチ 185/60

発送予定日：7月7日

価格：495円

コードNO.4968728193779

新シリーズ「リアルタイヤコレクション」から、1/24スケールのカーモデル用タイヤセットが登場。

□「1/24 RTC2 ラリーブロックタイヤ 15インチ 185/60」のページ

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