「視てはいけない絵画展」を手がけたNOTHING NEWによる、幻のチョコレートブランドをめぐる妙に不穏な企画展『Champ Chime Chocolate（チャンプチャイムチョコレート）』が４月10日(金)よりいよいよ開催。アザービジュアルとグッズ情報が到着した。

1934年に立ち上げられ、わずか５ヶ月で姿を消したとされるチョコレートブランド「チャンプチャイムチョコレート」をめぐる本展。同ブランドの歴史を学べ、グッズを買うことができるほか、「チャンプチャイムチョコレートになれる」という謎の企画内容が明示されている。

新たに解禁されたビジュアルは、これまでのビジュアルにも登場していた同ブランドのキャラクター“チャンプくん”が、巨大なカカオの実に齧りつく姿を描いたもの。なんか、カカオがグロく見えるような……。そして、チャンプくんの黒い瞳がやけに爛々として見えるような……。

会場で販売されるグッズは、「チャンプチャイムチョコレート シークレットファイル 」「イミテーションチョコ缶」「トートバッグ」「缶バッジ」「Tシャツ」「石鹸」などなど多数。

会場にはこれ以上のグッズが揃っており、なかには“価格をここに記載することができないもの”もあるという。え、時価かなにか？ 気になる諸々の真相は、会場で確かめませんとね……。

『Champ Chime Chocolate(チャンプチャイムチョコレート)』

https://champchime.com

会期：2026年4月10日(金)〜 2026年5月15日(金)

会場：GinzaNovo 3F 特設会場（東京都中央区銀座 5-2-1）

入場料金：

平日 \2,100(税込)

土日祝 \2,400(税込)

＜販売グッズ＞

・チャンプチャイムチョコレート シークレットファイル

・チャンプチャイムチョコレート イミテーションボックス（ミルクチョコレート）

・チャンプチャイムチョコレート イミテーションボックス（アソートチョコ）

・チャンプチャイムチョコレート イミテーションチョコ缶

・石鹸

・パズル

・トートバッグ

・ステッカー

・缶バッジ

・キーホルダー

・付箋

・おみくじ

・Tシャツ（数量限定）

※ 在庫状況によって販売終了の場合あり

※ ステッカー・缶バッジはランダム封入