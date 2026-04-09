フリーアナ細谷翠、第2子男児出産を報告「予定日より少しだけ早く会いにきてくれました」
フリーアナウンサーの細谷翠（35）が9日、自身のインスタグラムを更新。第2子男児の出産を報告した。
【写真】細谷翠アナ「期待のニューカマー」、キュートな第2子ショット
投稿で、「期待のニューカマー」と書き出し。「お久しぶりです。東京に桜の便りが届く頃我が家にも待ちわびた春がやってきました。元気な男の子です」と、息子の写真を添えて報告。「おしゃべりなお兄ちゃんがたくさんお腹に話しかけてくれたおかげなのか予定日より少しだけ早く会いにきてくれました。お陰様で今のところ母子共に元気です！」と伝えた。
続けて「テープタイプのオムツにミルク後の背中トントンからの大きなゲップ…」「懐かしさを噛み締めつつ、貴重な新生児期を満喫しています」としみじみ。「お休みの間は二人の息子との穏やかな時間を大切にしながら十月十日頑張った自分の身体ともじっくり向き合って過ごしたいと思います」と締めくくった。
細谷は7月10日生まれ、岩手県出身。NHK専属として、NHK総合『ニュースウォッチ 9』やNHK Eテレ『NHK 手話ニュース』などのナレーションなどを務める。
【写真】細谷翠アナ「期待のニューカマー」、キュートな第2子ショット
投稿で、「期待のニューカマー」と書き出し。「お久しぶりです。東京に桜の便りが届く頃我が家にも待ちわびた春がやってきました。元気な男の子です」と、息子の写真を添えて報告。「おしゃべりなお兄ちゃんがたくさんお腹に話しかけてくれたおかげなのか予定日より少しだけ早く会いにきてくれました。お陰様で今のところ母子共に元気です！」と伝えた。
細谷は7月10日生まれ、岩手県出身。NHK専属として、NHK総合『ニュースウォッチ 9』やNHK Eテレ『NHK 手話ニュース』などのナレーションなどを務める。