NHKは9日、再来年2028年に放送する大河ドラマ（日曜後8・00）第67作がジョン万次郎を主人公とした「ジョン万」、主演は俳優の山崎賢人（31）に決定したと発表した。

ジョン万次郎こと中浜万次郎は、江戸時代末期から明治にかけての日本の旗本、英語通訳、翻訳家、教育家。文政10年（1827年）1月1日に現在の高知県の漁師家庭に生まれ、9歳に父親を亡くし、幼い頃から稼ぎに出た。

14歳の頃に漁に出て遭難し、数日間漂流して太平洋に浮かぶ無人島「鳥島」に漂着。米国の捕鯨船ジョン・ハウランド号によって救助される。

当時の日本は鎖国状態にあり、帰国できたとしても命の保証はなかった。万次郎を除く4人の遭難者はハワイに降ろされたが万次郎を気に入った船長は米国へ連れ帰ることを提案。万次郎もこれに同意して米国へ渡った。

船長の養子となり学校で、英語、数学、測量、航海術、造船技術などを学んだ万次郎。卒業後は捕鯨船に乗り、ゴールドラッシュの起こっていたカリフォルニアで帰国資金を貯めて、ハワイで先に降ろされた漂流仲間のもとへ。帰国準備を整え嘉永4年（1851年）に現在の沖縄県に上陸した。

帰国から約2年後には故郷の高知県に帰り、高知城下の藩校「教授館」の教授に着任。その後万次郎は幕府に招へいされ江戸へおもむき幕府直参に。その際に、故郷である中浜（高知県土佐清水市中浜）を姓として授かり、中濱万次郎と名乗るようになったといわれている。

異例の出世の裏にはペリー来航が関係しており、米国の情報を必要としていた幕府にとって万次郎は重宝された。江川英龍の元で翻訳や通訳、造船指揮、人材育成など多岐にわたって活躍し、一時期はペリーの通訳も務めるほどに。

万延元年（1860年）に日米修好通商条約の批准書交換のため使節団を乗せた随行艦「咸臨丸」の通訳、技術指導員に就任。艦長の勝海舟や福沢諭吉ら歴史的に重要な人物らとともに米国を目指した。

その後も捕鯨活動、小笠原開拓、開成学校教授就任などに取り組み、明治3年（1870年）には普仏戦争視察団として欧州へ。しかし帰国後、万次郎は病に倒れそして明治31年（1898年）71歳でこの世を去った。

高知出身の人物が大河ドラマの題材として扱われるのは福山雅治演じた「龍馬伝」（2010年）以来18年ぶり。過去の大河ドラマでは「龍馬伝」でトータス松本、「篤姫」（2008年）で勝地涼がジョン万次郎（中浜万次郎）を演じた。