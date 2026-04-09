【ひらがなクイズ】映画の撮影場所やお金にまつわる表現に共通する「ひらがな2文字」は何？
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
パッと見ただけではバラバラに見える言葉も、たった2文字が加わることで意味のある単語としてつながり始めます。今回は、エンタメ業界の用語から、日常のちょっとしたやゆ、勢いのある動作まで、多岐にわたる言葉が登場。1分以内のひらめきで、脳をすっきりさせてみませんか？
ろ□□
□□らす
ど□□
ヒント：映画やドラマの撮影現場を指す言葉や、お金を出すのを極端に嫌がる人の呼び方を思い出してみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「けち」を入れると、次のようになります。
ろけち（ロケ地）
けちらす（蹴散らす）
どけち（ドケチ）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、同じ「けち」という響きでも、場所を表す言葉や動詞、人を指す俗語と、役割が大きく異なるのがポイントでした。文字の形だけで考えるのではなく、その言葉が使われる具体的なシーンや感情をセットで連想することで、脳の検索スピードは格段に上がりますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
パッと見ただけではバラバラに見える言葉も、たった2文字が加わることで意味のある単語としてつながり始めます。今回は、エンタメ業界の用語から、日常のちょっとしたやゆ、勢いのある動作まで、多岐にわたる言葉が登場。1分以内のひらめきで、脳をすっきりさせてみませんか？
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□らす
ど□□
ヒント：映画やドラマの撮影現場を指す言葉や、お金を出すのを極端に嫌がる人の呼び方を思い出してみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：けち正解は「けち」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「けち」を入れると、次のようになります。
ろけち（ロケ地）
けちらす（蹴散らす）
どけち（ドケチ）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、同じ「けち」という響きでも、場所を表す言葉や動詞、人を指す俗語と、役割が大きく異なるのがポイントでした。文字の形だけで考えるのではなく、その言葉が使われる具体的なシーンや感情をセットで連想することで、脳の検索スピードは格段に上がりますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)