【静岡県】いかにも“温泉地らしい”風情。桜も楽しめる「下賀茂温泉」の魅力とは？
下賀茂温泉は、伊豆半島の最南端、南伊豆町に位置する歴史ある温泉地です。その歴史は古く、永禄3年（1560年）に発見されたと伝えられています。
110以上の源泉を持ち、伊豆半島でも屈指の湯量と高温の熱湯を誇るのが大きな特徴で、温泉街のあちこちから白く立ち上る湯煙がいかにも温泉地らしい風情を醸し出しています。
泉質は「塩化物泉」で、さらさらとした肌触りながら、湯上がりには肌がすべすべになると評判です。豊かな温泉の恵みは、温泉熱を利用した熱帯植物園やメロン栽培などにも幅広く活用されています。
特に毎年2月頃には、約800本もの早咲きの桜（河津桜）が川沿いをピンク色に染め上げ、菜の花の黄色とのコントラストが美しい「みなみの桜と菜の花まつり」が開催され、一足早い春の訪れを告げます。
周辺には、地元の新鮮な野菜やひものが並ぶ産地直売所や足湯を備えた「道の駅 下賀茂温泉 湯の花」があり、お土産探しにも最適です。また、バラエティ豊かな大浴場やサウナを楽しめる町営温泉「銀の湯会館」も人気を集めています。グルメでは、特産の伊勢海老や金目鯛など、伊豆最南端ならではの新鮮な魚介類を存分に堪能できるのも大きな魅力です。
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)
110以上の源泉を持ち、伊豆半島でも屈指の湯量と高温の熱湯を誇るのが大きな特徴で、温泉街のあちこちから白く立ち上る湯煙がいかにも温泉地らしい風情を醸し出しています。
泉質は「塩化物泉」で、さらさらとした肌触りながら、湯上がりには肌がすべすべになると評判です。豊かな温泉の恵みは、温泉熱を利用した熱帯植物園やメロン栽培などにも幅広く活用されています。
「下賀茂温泉」周辺には何がある？温泉地を流れる青野川沿いは、四季折々の景観が楽しめる絶好の散策スポットです。
特に毎年2月頃には、約800本もの早咲きの桜（河津桜）が川沿いをピンク色に染め上げ、菜の花の黄色とのコントラストが美しい「みなみの桜と菜の花まつり」が開催され、一足早い春の訪れを告げます。
周辺には、地元の新鮮な野菜やひものが並ぶ産地直売所や足湯を備えた「道の駅 下賀茂温泉 湯の花」があり、お土産探しにも最適です。また、バラエティ豊かな大浴場やサウナを楽しめる町営温泉「銀の湯会館」も人気を集めています。グルメでは、特産の伊勢海老や金目鯛など、伊豆最南端ならではの新鮮な魚介類を存分に堪能できるのも大きな魅力です。
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