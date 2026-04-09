新色の“3列7人乗り”ミニバンに注目集まる！

ルノーは、モータースポーツから実用車まで、フランスらしい独創的なクルマづくりを続けてきたメーカーです。その中でも、日本で特に高い支持を集めているモデルが「カングー」です。

商用車をルーツとしながらも、「お洒落で使い勝手の良いファミリーカー」として独自のポジションを築いています。

【画像】超いいじゃん！ これが “アルファード”サイズの「新たな“3列7人乗り”ミニバン」です！ 画像を見る（89枚）

日本ではオーナーイベント「カングージャンボリー」が長年開催されるなど、カングーは熱心なファン層に支えられてきました。

その歴史は1997年にフランスで初代が登場したことから始まり、日本には2002年に導入。その後2009年には2代目へと進化し、現行となる第3世代は2020年11月にグローバルで発表、日本では2023年3月に発売されています。

そして2026年2月5日、台数限定の特別仕様車として新たに設定されたのが、3列シート7人乗りの「グランカングー クルール」です。

本国仕様のグランカングーは跳ね上げ式リアゲートが基本ですが、日本仕様では専用のダブルバックドア、いわゆる観音開きを採用。さらにブラックバンパーを組み合わせるなど、日本市場のニーズに合わせた特別な仕様が与えられています。

3列シートによる実用性と独自のスタイルを融合させたこの仕様は、日本のファンのために仕立てられた1台といえるでしょう。クルールシリーズはこれまでも限定車として展開されるたびに注目を集めてきました。

今回のグランカングー クルールもその流れを受け継ぎ、フランスらしい色使いと無塗装バンパーの組み合わせによって、道具としての魅力をより際立たせています。

ボディサイズは全長4910mm×全幅1860mm×全高1810mm、ホイールベースは3100mm。全長はトヨタ「アルファード」に迫る4.9m級で、全幅も1860mmとワイドな設計となっています。

室内は3列シートの7人乗り仕様で、2列目・3列目ともにスライドや折りたたみ、跳ね上げ、さらには取り外しにも対応するなど、多彩なシートアレンジが可能です。

プラットフォームにはルノー・日産・三菱アライアンスの「CMF-C／D」を採用しています。

パワートレインには最高出力131馬力・最大トルク240Nmを発生する1.3リッター直列4気筒ターボエンジンを搭載。7速DCTと組み合わされ、燃費はWLTCモードで14.7km／Lと、このサイズのミニバンとしては、まずまずの数値です。

なお、標準モデルに設定されるディーゼルはグランカングーでは選択できず、ガソリンモデルのみの展開となっています。価格（消費税込）は459万円です。

すでに公式サイトでは完売が案内されており、「今後も特別仕様車として随時導入予定」とされています。

そんななか、ルノー・ジャポンは2026年3月19日、新たな限定車“グランカングー クルール”を5月に発表すると予告しました。

新たに設定されるボディカラーは、フランスの郵便車をイメージした鮮やかなイエロー「ジョン ラ・ポスト」と、深みのあるグリーン「ヴェール パリ」の2色。いずれも個性的で、カングーらしい遊び心を感じさせる仕上がりとなっています。

さらに、日本のファンから支持される観音開きドアやブラックバンパーを引き続き採用。16インチのオールシーズンタイヤや悪路走破性を高める「エクステンデッドグリップ」も備え、アウトドアシーンでの実用性も高められています。

販売台数は各色50台限定で、抽選販売となる予定です。前回モデルが即完売となったこともあり、今回も注目度は非常に高いといえそうです。

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この新たなグランカングー クルールに対し、SNSでは「イエローいいね」「グリーンが好み」といったカラーに関する声が多く見られました。

また、「どっちのカラーもいい」「お洒落だね」といったデザイン面を評価するコメントも目立ちます。

さらに、「発表が待ち遠しい」「またすぐ売れそう」「めっちゃ欲しい」といった期待や購買意欲を示す声も多く、注目度の高さがうかがえました。

とくに多く見られたのが、限定車ならではの希少性とデザイン性に対する評価で、今回のモデルも発売と同時に大きな話題を集めることになりそうです。