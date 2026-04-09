江戸川コナンくんが９日、横浜市・ＪＲ桜木町駅前にサプライズ登場し、４月１０日に全国公開する劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」のスポーツ報知特別号外を自ら配布した。

同作は、青山剛昌氏著のコミックを原作とする「名探偵コナン」シリーズの劇場版第２９作目。バイクの祭典に訪れていたコナンたちの前に、最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」と車体が酷似した黒いバイク「ルシファー」が現れ、劇場版初登場の神奈川県警交通機動隊”風の女神“萩原千速らが、謎を追う物語だ。

同作の舞台となる横浜市での号外配布。９時半からの配布開始前には１００人を超える長蛇の列ができていた。

この日、号外の配布は告知されていたが、コナンくんの登場は完全サプライズ。コナンくんが駅前に登場すると、号外目当てに集まっていたファンや、たまたま通りかかった人々が歓声をあげ、人だかりが出来た。

コナンくんから直接号外をもらった２０代の女性は「目が合って、かわいかったです！」と歓喜。号外の内容についても「いつもあまりピックアップされないキャラクターがピックアップされていてうれしい」と喜んだ。

また、横浜市在住の２０代男性は「今日は号外をもらうために桜木町に来ました。（コナンくんからの手渡しは）緊張しました。この年でも緊張するんですね」と照れ笑い。映画公開初日の１０日に同作を見る予定だと言い、「心が踊っています」と号外を握りしめた。