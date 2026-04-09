料理研究家・リュウジ氏の“弁当”レシピ本、ジャンル別「料理・グルメ」で2週連続1位【オリコンランキング】
料理研究家・リュウジ氏による初の弁当レシピ本『リュウジ式生きるための弁当 LIFE HACK RECIPE103』が、9日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において、週間売上0.3万部で86位にランクイン。ジャンル別「料理・グルメ」では、2週連続1位を獲得した。
【写真】普段は“バズレシピ”を紹介しているリュウジ
物価高や多忙な日常の中でも安く・早く・おいしく作れるレシピを追求し、朝の10分で作れるレシピが103品掲載されている。
リュウジ氏は本作の刊行にあたり「無理して品数作ってしんどくなるくらいなら、コスパよく、ギリギリまで寝れるくらい簡単で、そこそこウマいくらいの弁当でいい。ちゃんと生きるためにも、ちゃんと作るな。それが、この『生きるための弁当』ってタイトルに込めた思いです」と公式コメントを寄せている。
またリュウジ氏は3月27日にオリコンニュースが発表した「第8回好きなYouTuberランキング」で2位にランクインするなど、レシピ動画も好評を博している。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月13日付：集計期間：2026年3月30日〜4月5日）＞
【写真】普段は“バズレシピ”を紹介しているリュウジ
物価高や多忙な日常の中でも安く・早く・おいしく作れるレシピを追求し、朝の10分で作れるレシピが103品掲載されている。
またリュウジ氏は3月27日にオリコンニュースが発表した「第8回好きなYouTuberランキング」で2位にランクインするなど、レシピ動画も好評を博している。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月13日付：集計期間：2026年3月30日〜4月5日）＞