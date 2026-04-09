◇東都大学準硬式野球春季リーグ戦 日大5―0国士舘大（2026年4月9日 S＆D昭島スタジアム）

東都大学準硬式野球春季リーグ戦が行われ、日大は5―0で国士舘大を下した。

プロ注目の最速150キロ右腕・首藤玄大（げんと）投手（4年）は先発し、7回を1安打無失点で10三振。146キロをマークした直球、スライダー、スプリットを丁寧に投げ分け、5回2死まで完全投球を続けるなど隙のない投球を続けた。

開幕戦の重圧を感じさせない快投を披露し「バランスよく投げられました。自分の中でも今日は打たれない雰囲気があった」と胸を張った。

5点リードの9回には同じくプロ注目の最速152キロ右腕・竹川葉流（はる）投手が救援し、1回を無安打1四球無失点で2三振。147キロをマークした直球と落差の大きなフォークで圧倒した。プロ入りを熱望する中、ネット裏には巨人、阪神、広島、楽天、西武のスカウトが視察。「試合のことだけに集中した」と表情を引き締めたが、準硬式では異例のスカウト集結に「うれしかった」と笑顔で本音を明かした。

ネット裏でスピードガンを構え、熱視線を送ったスカウト陣。阪神・吉野誠スカウトは「竹川選手は体の強さ、首藤選手は制球力の良さを見せてくれました」。楽天・沖原佳典アマスカウトグループマネジャーは「2人とも良い投げっぷりでした。（準硬式の好投手として）見ておかないといけないと思って視察しました」。広島・尾形佳紀スカウトは「2人とも馬力があります。楽しみですね」とコメントした。

練習にはメジャー球団のスカウトも視察に訪れるなど注目度は急上昇中。「150キロコンビ」が日大準硬式野球部をけん引する。