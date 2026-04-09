【ニューヨーク＝木瀬武】米航空大手デルタ航空は８日の決算説明会で、中東情勢の混乱による原油高に伴い、２０２６年４〜６月期の燃料費が当初の想定より２０億ドル（約３１００億円）増加するとの見通しを明らかにした。

収益性の低い路線の減便や預け入れ荷物の手数料引き上げによって燃料費高騰に対応する。

同日発表した２６年１〜３月期決算は、最終利益が２億８９００万ドルの赤字だった。最終赤字は２３年１〜３月期以来、３年ぶり。法人客は堅調で売上高は前年同期比１３％増の１５８億５４００万ドルだったが、燃料費が１４％増の２７億４２００万ドルに膨らんだ。

エド・バスティアン最高経営責任者（ＣＥＯ）は「中東紛争で燃料価格が跳ね上がり、年明けからほぼ倍になった。燃料コストの前提が一変した」と述べた。コスト削減や手数料の引き上げなどで４〜６月期は、税引き前の段階で黒字を見込む。

国際航空運送協会（ＩＡＴＡ）は、中東情勢が好転して原油供給が回復しても、航空機向けの燃料供給が正常化するには数か月かかるとの見通しを示している。