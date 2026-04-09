ウェスト3位のナゲッツがグリズリーズを下して10連勝…残り2試合はサンダー、スパーズと対戦

4月9日（現地時間8日）、ウェスタン・カンファレンス3位のデンバー・ナゲッツがホームのボール・アリーナで同12位のメンフィス・グリズリーズと対戦した。

9連勝と勢いづくナゲッツは2点リードで迎えた第2クォーター残り30秒に“4点プレー”を献上。終了間際にも得点を与え、68－72と4点ビハインドで試合を折り返した。

序盤に8点差をつけられた第3クォーターは、開始4分9秒からジャマール・マレー、キャメロン・ジョンソンの連続得点で逆転。さらに、ティム・ハーダウェイJr.が2本の3ポイントシュートを含む10得点と躍動し、107－94と相手を突き放した。

第4クォーターは開始2分13秒からヨナス・バランチュナス、ブルース・ブラウンが立て続けに得点を決め、同3分54秒の時点で試合最大21点リード。その後も試合を優位に進め、136－119で10連勝を達成した。

ナゲッツはマレーが5本の3ポイントを含むチーム最多26得点に7リバウンド5アシストの活躍。ジョンソンが18得点、ニコラ・ヨキッチが14得点15リバウンド10アシスト2スティール、クリスチャン・ブラウンとバランチュナスがともに14得点、ブルース・ブラウンが13得点7リバウンド2スティール、ハーダウェイJr.が13得点、ジュリアン・ストローサーが10得点をマークした。

なお、ナゲッツのレギュラーシーズンは残り2試合。同1位のオクラホマシティ・サンダー、同2位のサンアントニオ・スパーズと対戦し、19日（同18日）開幕の「NBAプレーオフ2026」に挑む。

■試合結果



デンバー・ナゲッツ 136－119 メンフィス・グリズリーズ



DEN｜37｜31｜39｜29｜＝136



MEM｜33｜39｜22｜25｜＝119



10 IN A ROW FOR DENVER!

MURRAY: 26 PTS, 7 REB, 5 AST, 5 3PM

JOKIĆ: 14 PTS (5-8 FGM), 16 REB, 10 AST, 2 STL

First 10-game win streak since the 2012-13 season 💪 pic.twitter.com/PpCMmVwYn7

- NBA (@NBA) April 9, 2026

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