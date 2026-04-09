ライフコーポが後場マイナスに転じる、２７年２月期は増収増益で増配予想も材料出尽くし感

ライフコーポレーション<8194.T>が後場マイナスに転じている。午前１１時３０分ごろに発表した２７年２月期連結業績予想で、売上高９２２５億円（前期比４．７％増）、営業利益２７０億円（同３．８％増）、純利益１９０億円（同０．９％増）と増収増益を見込み、年間配当予想を前期比４円５０銭増の７０円としたものの、決算発表による目先の材料出尽くし感から売られているようだ。



今期は首都圏３店、近畿圏７店の計１０店舗（前期５店舗）の出店を予定し売上高の拡大を図るほか、物件費の適正化・削減を進めることで利益目標の達成を図る。なお、２６年２月期決算は、売上高８８１３億２５００万円（前の期比３．６％増）、営業利益２６０億６００万円（同２．９％増）、純利益１８８億２２００万円（同４．９％増）だった。



出所：MINKABU PRESS