「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」９日午後１時現在でフライトソリューションズ<3753.T>が「買い予想数上昇」１位となっている。



フライトは前日に６．７％高の１５９円と値を飛ばしたが、きょうは全体市場が軟調に推移するなかも超低位株の強みを発揮し、前日終値近辺で頑強な値動きを維持している。一時は１６４円まで買われる場面があった。企業の業務システム開発やスマートフォン決済ソリューションなどを展開している。時価総額も２０億円台と超小型で値幅効果を期待した買いを誘導している。今週７日取引終了後に、ＢｔｏＢのＥＣ構築サービスで新ラインアップの提供を開始することを発表し、これが株価の刺激材料として機能した。なお、同社株は売り予想数上昇でも２位にランクインしており、時価近辺は個人投資家の間で強弱観が対立していることを物語る。



出所：MINKABU PRESS