飲食店で“100円くじ”もらえず女性店主殺害、夫に重傷負わせた50代男に無期懲役「社会から永遠に隔離する」

韓国の飲食店内で刃物を振り回して女性店主を殺害し、同氏の夫に重傷を負わせた50代の男に無期懲役が言い渡された。

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ソウル北部地裁・刑事合議14部（オ・ビョンヒ部長判事）は4月9日、殺人および殺人未遂の容疑で拘束起訴された50代の男に無期懲役を言い渡した。再犯の恐れがあるとして、15年間の位置追跡電子装置（電子足輪）の装着も命じた。

裁判部は「被告は飲食店の店主夫婦を数回にわたって刃物で刺して一人を殺害し、もう一人に重大な障害を負わせた」とし、「社会から永遠に隔離することで、刑罰の根本的な目的を達成すると同時に、社会の安全と秩序を維持する必要がある」と述べた。

裁判部は男が主張した心身微弱を認めなかった。「被告が不眠症やうつ病などで精神科の治療を受けた経歴があり、尿から薬物が検出された点は認められる」としながらも、「犯行前後の事情や本人の言動に照らし合わせると、犯行当時に事物の是非を判別する能力や、意思決定の能力が微弱な状態であったとは考えにくい」と判示した。

男は昨年10月26日午後2時ごろ、ソウル江北区水逾洞（カンブクク・スユドン）のとある飲食店で、現金決済時のサービスとして提供される「1000ウォン相当の宝くじ」をもらえなかったという理由で店主とトラブルになった。1000ウォンは日本円で約100円だ。

男は店内で騒ぎを起こした後、キャンプ用のナイフで60代の女性店主を数回刺して殺害した。また、これを制止しようとした夫に対しても刃物を振り回し、殺害しようとした疑いがもたれている。夫は男を制止する過程で重傷を負った。男は犯行直後、現場で警察に逮捕された。

（写真＝サーチコリアニュース編集部）

検察は去る3月10日の論告求刑公判で、男に無期懲役を求刑した。検察は、男がいわゆる「無差別犯罪」に近い犯行に及んだにもかかわらず、真摯に反省する態度を見せていないと指摘した。併せて位置追跡電子装置の30年間装着、保護観察処分、および月1回の精神科治療も請求していた。

これに、男側は検察の起訴事実をすべて認めつつも、計画的な犯行ではないと主張。電子装置の装着命令については棄却するよう求めていた。

（記事提供＝時事ジャーナル）