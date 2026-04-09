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西から天気下り坂　あすは激しい雨・強風も

きょうは前線を伴った低気圧が西から近づき、西日本から天気が下り坂です。きょう午後は西日本で次第に本降りの雨の範囲が広がり、東海も早い所で夕方以降、雨が降りだす見込みです。関東も午後9時以降は雨の降りだす所が出てきそうです。

【CGで見る】きょう9日(木)このあとの降水の予想シミュレーション

【きょうの各地の予想最高気温】
札幌　：17℃　釧路：9℃
青森　：19℃　盛岡：21℃
仙台　：19℃　新潟：21℃
長野　：22℃　金沢：22℃
名古屋：21℃　東京：20℃
大阪　：21℃　岡山：19℃
広島　：17℃　松江：19℃
高知　：20℃　福岡：19℃
鹿児島：22℃　那覇：25℃

あす、通勤・通学の時間帯は全国的にくもりや雨になり、関東から九州は広く本降りです。東海や近畿を中心に局地的に激しく降るでしょう。低気圧が日本海で発達するため、東日本や西日本では沿岸を中心に風も強まる見込みです。

週末は東日本・西日本で夏日続出　東京は27℃予想

土曜日は天気が回復する所が多く、季節外れの暑さの所もあるでしょう。最高気温が25℃以上の所も多くなり、東京は27℃と、今年初の夏日になります。

一方で北海道は土曜日、風が強く荒れた天気になるため、交通機関の乱れなどにご注意ください。