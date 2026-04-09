西から天気下り坂 あすは激しい雨・強風も

きょうは前線を伴った低気圧が西から近づき、西日本から天気が下り坂です。きょう午後は西日本で次第に本降りの雨の範囲が広がり、東海も早い所で夕方以降、雨が降りだす見込みです。関東も午後9時以降は雨の降りだす所が出てきそうです。

【CGで見る】きょう9日(木)このあとの降水の予想シミュレーション

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：17℃ 釧路：9℃

青森 ：19℃ 盛岡：21℃

仙台 ：19℃ 新潟：21℃

長野 ：22℃ 金沢：22℃

名古屋：21℃ 東京：20℃

大阪 ：21℃ 岡山：19℃

広島 ：17℃ 松江：19℃

高知 ：20℃ 福岡：19℃

鹿児島：22℃ 那覇：25℃

あす、通勤・通学の時間帯は全国的にくもりや雨になり、関東から九州は広く本降りです。東海や近畿を中心に局地的に激しく降るでしょう。低気圧が日本海で発達するため、東日本や西日本では沿岸を中心に風も強まる見込みです。

週末は東日本・西日本で夏日続出 東京は27℃予想

土曜日は天気が回復する所が多く、季節外れの暑さの所もあるでしょう。最高気温が25℃以上の所も多くなり、東京は27℃と、今年初の夏日になります。



一方で北海道は土曜日、風が強く荒れた天気になるため、交通機関の乱れなどにご注意ください。