ヤマハレディースオープン葛城

国内女子ゴルフツアーのヤマハレディースオープン葛城は2〜5日に静岡県袋井市の葛城ゴルフ倶楽部・山名コースで行われ、高橋彩華（サーフビバレッジ）が制した。優勝賞金1800万円のほか、豪華副賞も獲得し、ファンからは様々な声が上がった。

27歳の高橋は最終18番でイーグル。通算8アンダーとして荒木優奈、仲村果乃に並び、プレーオフを制してツアー3勝目を挙げた。

この大会の副賞はヤマハグランドピアノ、スポーツバイク、電動アシスト自転車、スポーツ電動アシスト自転車。日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は6日、Xを更新。高橋が展示されていた、いかついバイクにまたがる写真などを公開すると、ファンの視線が集中した。

Xには「バイクめっちゃカッコいい！！」という声が。またがっていた展示品はレース用のもので実際の副賞とは違うとみられるが、「とんでもない副賞で笑ってしまった」「ヤマハ主催のゴルフ大会で優勝すると副賞でmotoGPのバイク貰えるのか」などのコメントもあった。

高橋は昨季メルセデス・ランキング5位、獲得賞金は1億1077万6427円。今季はメルセデス・ランキング3位につけ、獲得賞金は2727万1560円としている。



（THE ANSWER編集部）