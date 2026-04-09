マルセイユはクラブの公式エンブレムを変更したことを発表した

フランス1部オリンピック・マルセイユは4月8日、クラブの公式エンブレムを変更したことを発表した。

クラブの頭文字であるOとMが重ねられたデザインから、Oの中にMが入るデザインとなっている。

マルセイユのロゴ変更は、22年ぶりのこと。1981年からMがOの上に置かれるようなデザインだったが、今回は35年ぶりにMがOののなかに入る形となった。また、「Droit Au But」（ゴールへ一直線）というチームの標語もなくなっている。

クラブはSNS上で動画を公開して、このエンブレムに込められた意味を説明した。しかし、ファンからは否定的な声が多く「私たちのロゴを返せ」「もっと良いものにできたはずなのに」「エイプリルフールじゃないのか？」「大惨事だ」「これはジョークか」「ひどい」「ユニフォームとか、グッズとかに使ったときに大丈夫か？」「元に戻して」と、酷評されている。

今シーズン、不振が続いてロベルト・デ・ゼルビ監督も2月に退任したマルセイユ。ピッチ上で結果が出ていないことも、新エンブレムへの不満につながっている可能性はありそうだが、このエンブレムを付けている間、クラブはどのような歴史を紡いでいくだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）