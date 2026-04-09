中日25歳ロマン投、根尾のプロ初勝利にファン感涙、野手→投手転向5年目の奮闘「やっぱりスター性ある」「7回、8回は任せられるでしょ」
根尾は延長10回に登板、2三振を含む三者凡退と勝利を呼び込むピッチングを披露（C）産経新聞社
中日の根尾昂がプロ8年目で待望のプロ初勝利を挙げた。
4月8日に行われたDeNA戦（横浜）4―4の延長10回に6番手で登板。
【動画】根尾は延長10回に登板、2三振を含む三者凡退としっかり封じた
根尾は先頭の蝦名達夫をスライダーで空振り三振。続く石上泰輝もスライダーで遊飛に打ち取ると、大阪桐蔭高の後輩でもある代打・松尾汐恩に対してはフルカウントから低め136キロのスライダーで空振り三振を奪った。最速150キロ、緩急をつけた堂々たるピッチングで三者凡退に封じるとその裏、味方が2点を勝ち越し。プロ8年目にして待望のプロ初勝利をあげた。
大阪桐蔭高時代は二刀流で活躍。2年春、3年春・夏の全国制覇と圧巻の成績を残し、2018年に4球団競合の末に中日にドラフト1位で入団。当初は野手としてプレーを行う中で満塁本塁打を放つシーンもあるなど覚醒が期待された。
その後22年に投手転向、先発や様々な役割を模索する中で、今春のWBCではサポートメンバーとしても奮闘した姿を見せていた。
チームにとっても根尾の進化は大きい。守護神の松山晋也がようやく戦線復帰したものの、昨季55試合登板の清水達也、左腕の橋本侑樹も抹消されたばかりとブルペンではスクランブルが続く。
この日の根尾の快投にはファンの間からも「待ってました！」「やっぱりスター性ある」「直球に力あるよね」「7回、8回は任せられるでしょ」と今後は勝利の方程式への定着を望む声もあがっている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。