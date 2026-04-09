「すっかり岡崎市民」峯岸みなみ、岡崎アウトレットで食べ歩き「生活感があっていい」「ＣMに使われても良い画」
元AKB48でタレントの峯岸みなみさんは4月8日、自身のInstagramを更新。愛知県岡崎市にある三井アウトレットパーク岡崎での、食べ歩きショットを公開しました。
【写真】峯岸みなみが食べ歩き＆ショッピング
コメントでは「まじで可愛すぎてやばー！！！！」「みぃちゃん、すっかり岡崎市民になってくれて嬉しいよ」「うまいんだけど…みたいな顔がかわいい」「卵の入った袋が生活感があっていいね」「1枚目、ＣMに使われても良い画」「美味しそうにご飯食べてるみぃちゃんだいすき」「みぃちゃんの笑顔可愛すぎる」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】峯岸みなみが食べ歩き＆ショッピング
「みぃちゃんの笑顔可愛すぎる」峯岸さんは「三井アウトレットパーク岡崎で食べまくり！オトナミューズ（ @otonamuse ）さんのチャンネルでぜひチェックしてください」とつづり、8枚の写真を投稿。クレープやフライドチキンなどを食べ歩きしたり、ビールを飲んだりしています。7枚目はショッピングを楽しんだあとの様子と思われ、大量の紙袋などを持って満面の笑みを浮かべています。無邪気にはしゃいでいる姿がかわいらしいです。
『otona Muse』YouTubeにて公開雑誌『otona Muse』（宝島社）のYouTubeチャンネルにて『岡崎在住・峯岸みなみが“おいしい”OKAZAKI MARKETをご案内【三井アウトレットパーク 岡崎】』と題した動画が公開されています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)