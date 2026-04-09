「レースアンバサダーアワード2024」グランプリのレースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの水瀬琴音（29）が9日までに、自身のインスタグラムを更新。サウナ動画をアップした。

「朝サウナの良さに気づいてしまってサウナ欲が爆発中です」と報告し、胸の谷間が際立つデザインの薄紫色サウナ服姿でサウナを満喫する様子を投稿。「食べてたりお出かけしたりリール用に撮ってた動画もたくさんあるのに全然載せられてない そろそろ放出していくね 懐かしのハイトーン」とつづり、鍛え上げたバキバキの腹筋も披露した。

ファンやフォロワーからも「ビジュ可愛さえぐい」「腹筋締まっていて美しい」「腹筋すごい」「めちゃくちゃ綺麗」「つけ麺1kg食べれる人の身体とは思えん…」「なんかエロい」「セク可愛い」「グラマラスキュート」「女神すぎる」などのコメントが寄せられている。

水瀬は東京・北区出身で、レースアンバサダーや格闘技のラウンドガールなどを務めている。自動車レースチーム「D'station Racing」所属で、同チームのアイドルユニット「フレッシュエンジェルズ」でも活動。特技は大食いで「元気なで食いしん坊」とも自称する。「レース界の大食いクイーン」としてテレビ番組などにも出演し、フジテレビ系バラエティー「ウワサのお客さま」ではラーメン店を何件も食べ歩く“ラーメンハシゴクイーン”として紹介された。「レースアンバサダーアワード2024」でグランプリを受賞。「こちゃまる」の愛称で人気も絶大。25年6月には初のデジタル写真集「お腹いっぱいです！」を発売。SNSなどでは、プライベートや撮影時のファッション、食事シーンなども投稿している。身長163センチ。血液型B。