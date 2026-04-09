“時は来た！”「勇気爆発バーンブレイバーン」より「MODEROID スペルビア」が4月10日に予約開始決定！
【MODEROID スペルビア】 予約開始：4月10日12時 発売日・価格：未定
グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID スペルビア」を4月10日12時より予約開始することを発表した。発売日と価格は共に未定。
本製品は、アニメ「勇気爆発バーンブレイバーン」より、オジサマこと「スペルビア」を、同社のプラモデルシリーズ「MODEROID」で商品化するもの。
今回同社公式Xアカウント「メカスマ【公式】」にて本製品の予約開始日時を告知しているほか、月を背景に腕を組んで佇むスペルビアの商品画像を公開している。
🦐#メカスマ さきどり情報🔥- メカスマ【公式】 (@gsc_mechasmile) April 9, 2026
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時は来た！
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『#勇気爆発バーンブレイバーン』より
「オジサマ」ことスペルビアが
遂に #MODEROID シリーズに推参---
4/10（金）昼12時より
予約案内開始！#anime_bbb #ブレバン#グッスマ pic.twitter.com/pjASEZAGLj
(C)「勇気爆発バーンブレイバーン」製作委員会