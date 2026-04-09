グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID スペルビア」を4月10日12時より予約開始することを発表した。発売日と価格は共に未定。

本製品は、アニメ「勇気爆発バーンブレイバーン」より、オジサマこと「スペルビア」を、同社のプラモデルシリーズ「MODEROID」で商品化するもの。

今回同社公式Xアカウント「メカスマ【公式】」にて本製品の予約開始日時を告知しているほか、月を背景に腕を組んで佇むスペルビアの商品画像を公開している。

(C)「勇気爆発バーンブレイバーン」製作委員会