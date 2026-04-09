男子ゴルフの２０２６年メジャー初戦、マスターズは４月９日から４日間、米ジョージア州オーガスタナショナルＧＣ（７５６５ヤード、パー７２）で開かれる。世界中の名手たちが集う年に一度の「ゴルフの祭典」開幕前に、今なら間に合う豆知識を前編、後編の２回にわたって紹介。後編は、優勝者の証としてトロフィーとともに与えられる栄光のアイテム、夢舞台独特の呼称や恒例行事をお伝えする。

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◆「グリーンジャケット」 オーガスタナショナルＧＣのメンバーが１９３７年から着用を始めた緑色のブレザー。名誉会員として迎えるとの趣旨で、４９年大会のサム・スニード（米国）から優勝者に贈られるようになった。表彰式で前年覇者が新王者に着せる儀式が有名。正式名称は「グリーンコート」で、左の胸ポケットにコースのエンブレムが縫いつけられ、ボタンは３つ、デザインはシングル。その年の優勝者以外は、オーガスタ以外での着用はＮＧだ。また、優勝者には、クラブハウスをかたどった約５０キロの銀のトロフィー＆レプリカ、金メダルも贈られる。

◆キャディーの番号 キャディーは伝統的な白いつなぎに身を包み、左胸に緑色で数字が入っている。前年度優勝者が「１」。その他は登録受付順となっている。

◆始球式「オナラリー・スタート」 １９６３年以降、大会初日の第１組スタート前に１番ティーグラウンドで行われている開幕を告げる恒例イベント。ティーショットを放つ名誉スターターは、歴代の名選手が担当。今年はマスターズ歴代最多６勝のジャック・ニクラウス（米国）、３勝のゲーリー・プレーヤー（南アフリカ）、２勝のトム・ワトソン（米国）が務める。

◆「パトロン（後援者）」 マスターズでのギャラリーの呼称。かつてオーガスタナショナルＧＣの会員が、資金援助して大会運営に行ったことに起因する。現在も入場料やグッズ販売の売上から、賞金額が決められているため。マスターズ委員会からの正確な発表はないが、大会週は練習日から連日約５万人が訪れる。オーガスタの敷地内でしか買えないとされるお土産を求め、グッズショップには長蛇の列ができる。爆買いする人々が多く、約５０億円以上もの大会グッズが毎年売れているとされている。

◆「パー３コンテスト」 １９６０年から本戦前日の水曜日に、練習場脇に位置するショートコース９ホール（パー２７）を利用して開催されている。選手が子供にバッグを担がせたり、トリックショットを披露したりして盛り上がるイベント。２０１２年には石川遼が妹・葉子さん、弟・航をキャディーに起用。１８年には、宮里優作が両親や妹の元世界ランク１位・藍さんらをキャディーに起用。最終９番でティーショットも放った藍さんは「楽しかった」と話した。海外勢でも俳優のペ・ヨンジュン（韓国）や英国の元人気バンド、ワン・ダイレクションのホーランがキャディーに起用されて話題を集めた。７５年＆８１年に青木功が、８８年には中嶋常幸が優勝しているが、優勝者はその年のマスターズでは勝てないというジンクスも有名だ。０２年には伊澤利光が５番、６番で連続ホールインワンも記録した。