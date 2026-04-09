俳優の高杉真宙（29）が9日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。大好きだという牛丼チェーン店について語った。

この日は女優の木南晴夏とそろって登場。高杉は牛丼チェーン店「すき家」が大好きで「週2で『すき家』通い！とろ〜り3種のチーズ牛丼をヘビロテ！」と紹介された。

共演者らが「週2？」と驚きを口にすると、高杉は「週2で行ってた時もありましたね」と平然。「大好きすぎて、一時期、あんまりあれかもしれないですけど、1週間に食べる物がなんとなく決まっていて。その中で週2で『すき家』通ってましたね」と回顧した。

メニューは冒険しないのかと問われ「そうなんですよ。好きなものを好きなだけ食べたいんですよね」と高杉。行くと必ず「とろ〜り3種のチーズ牛丼」を頼むとし「はい、一番うまいです」と力を込めた。

MCのフリーアナウンサー・神田愛花が「牛丼の上にチーズ乗ってってどういう感じなんですか？想像つかない」と尋ねると、高杉は「おいしいとおいしいとおいしいですよ」と回答した。

高杉は昨年12月23日に女優の波瑠との結婚を発表していた。