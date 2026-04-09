ROIROM起用♡イプサの進化した化粧水と新キャンペーン
うるおいケアで人気のイプサから、ロングセラー化粧水がさらに進化して登場♡新たにアイドルデュオROIROMを起用したキャンペーンもスタートし、話題を集めています。スキンケアの時間をもっと特別にしてくれる新アクアと、魅力あふれるコンテンツをチェックしてみてください♪
進化したアクアの魅力
「イプサ ザ・タイムＲ アクア ｅ（医薬部外品）」は、100mL 3,520円（税込）、200mL 5,500円（税込）。
新保湿技術「アクアサイエンステクノロジー」を採用し、うるおいを角層のすみずみまで届ける設計に進化しました。
乾燥や肌あれ、毛穴の目立ちなどの肌悩みにアプローチし、みずみずしい透明感のある肌へ導きます。
クラランス ボディ用美容液♡人気No.1のビッグサイズ限定登場
ROIROMとの特別キャンペーン♡
今回のキャンペーンではROIROMが“アクアフレンズ”として登場。コンセプトムービーやメイキング映像、肌測定体験動画など多彩なコンテンツを展開しています。
さらに対象商品購入でオリジナルフォトカード（全2種より1枚）や限定映像の特典も用意。
SNSキャンペーンではサイン入りアイテムが当たるチャンスもあり、ファン必見の内容です。
発売情報＆イベント
発売日は2026年4月23日（木）。伊勢丹新宿店などでは先行販売や特別展示も実施され、POPUPイベントも開催予定です。
IPSA AOYAMAでは衣装展示も行われるなど、ブランドの世界観を体感できる特別な機会となっています。
うるおいで輝く毎日へ
イプサの新アクアは、肌にうるおいを与えるだけでなく、毎日のスキンケア時間をより心地よくしてくれるアイテム♡
ROIROMとのコラボキャンペーンも加わり、楽しみながら美肌ケアができるのも魅力です。新しい季節に向けて、うるおいに満ちた肌を目指してみてください♪