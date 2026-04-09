ROIROM起用♡イプサの進化した化粧水と新キャンペーン

うるおいケアで人気のイプサから、ロングセラー化粧水がさらに進化して登場♡新たにアイドルデュオROIROMを起用したキャンペーンもスタートし、話題を集めています。スキンケアの時間をもっと特別にしてくれる新アクアと、魅力あふれるコンテンツをチェックしてみてください♪

進化したアクアの魅力

「イプサ ザ・タイムＲ アクア ｅ（医薬部外品）」は、100mL 3,520円（税込）、200mL 5,500円（税込）。

新保湿技術「アクアサイエンステクノロジー」を採用し、うるおいを角層のすみずみまで届ける設計に進化しました。

乾燥や肌あれ、毛穴の目立ちなどの肌悩みにアプローチし、みずみずしい透明感のある肌へ導きます。

クラランス ボディ用美容液♡人気No.1のビッグサイズ限定登場

ROIROMとの特別キャンペーン♡

今回のキャンペーンではROIROMが“アクアフレンズ”として登場。コンセプトムービーやメイキング映像、肌測定体験動画など多彩なコンテンツを展開しています。

さらに対象商品購入でオリジナルフォトカード（全2種より1枚）や限定映像の特典も用意。

SNSキャンペーンではサイン入りアイテムが当たるチャンスもあり、ファン必見の内容です。

発売情報＆イベント

発売日は2026年4月23日（木）。伊勢丹新宿店などでは先行販売や特別展示も実施され、POPUPイベントも開催予定です。

IPSA AOYAMAでは衣装展示も行われるなど、ブランドの世界観を体感できる特別な機会となっています。

うるおいで輝く毎日へ

イプサの新アクアは、肌にうるおいを与えるだけでなく、毎日のスキンケア時間をより心地よくしてくれるアイテム♡

ROIROMとのコラボキャンペーンも加わり、楽しみながら美肌ケアができるのも魅力です。新しい季節に向けて、うるおいに満ちた肌を目指してみてください♪