◇MLB ブルージェイズ4-3ドジャース(日本時間9日、 ロジャース・センター)

ドジャースの大谷翔平選手が先発として今季2度目の登板。試合後ロバーツ監督がコメントしました。

大谷選手は3回に先制点を許しましたが、6回被安打4、2奪三振1失点。チームは6回に逆転し、大谷選手が勝利投手の権利を得て降板しましたが、中継ぎ陣が7回に同点、8回に勝ち越しを許し、大谷選手に勝ち負けはつきませんでした。

大谷選手は試合後、この日の投球について「出来は良くなかったんですけど。責任を持って球数はしっかり投げられたので、そこは唯一良かったんだと思います」と振り返りました。

チームのロバーツ監督は「確かに、タフな登板でした。投球フォームのタイミングが噛み合っていないようでした。登板中ずっと自分自身と戦っているような状態でしたね」と振り返ります。

続けて「しかし、そこはやはり彼の『戦う姿勢』と『球の力』です。正直なところ、今日の彼の感覚があまり良くなかったことを考えれば、最終的に6回を投げて1失点で切り抜けたのは非常に素晴らしい内容だったと言えます。毎日絶好調というわけにはいきませんが、彼はイニングを稼ぎ、リードした状態でマウンドを降りました。彼をたたえたいと思います」と大谷選手に称賛の言葉を送りました。

また、打者としては初回の第1打席にフォアボールで出塁し、昨季から続く連続出塁記録を「43」まで伸ばし、当時マリナーズのイチロー氏が2009年に作った日本選手最長に並びました。

大谷選手は今季ここまで出場12試合で四死球12個を獲得していますが、ロバーツ監督は「それが正しいアプローチです。彼の後ろには非常に優秀な打者たちが控えていますからね。出塁するためにできることをやってくれていますし、今はそれが必要なことです。ヒットも長打もそのうち出てくるでしょう。まずは相手が与えてくれるものを確実に取ること。彼の忍耐強さとフォアボールを選ぶ姿勢を称賛したいですね」と高く評価しました。