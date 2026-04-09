Ｊ１清水は９日、ＭＦ弓場将輝（２３）に第１子となる男児が誕生したと発表した。

この日までに取材に応じ、５日のアウェー長崎戦（３〇０）の翌６日に誕生したことを明かした。昨季に清水に加入し、２年目を迎えた弓場は「生まれてきた瞬間は『何、この生き物』と思ったんですけど、時間がたって抱っこするにつれてすごくかわいくなって、自分がパパかぁって気持ちになりました」と目を細めた。

一家の主としての責任も感じ「頑張ろうと思いました」と決意。名前は妻と相談し、名字の「弓場」に合う画数にこだわって決めたという。将来については「サッカーをやってほしい気持ちはあります。野球をやりたいと言ったら泣きますけど（笑）、その時はその時。物心がついた時に自分が現役でバリバリやっていたら、基本的にはサッカーをやらせたい」と笑顔で語った。自身の父はラグビー経験者で「寂しい思いはした」と聞いているという。

チームは１１日に後半戦初戦となるアウェー広島戦に臨む。１日の神戸戦（０●２）で途中出場し、今季最長となる２２分間プレー。「やれた感触はありましたし、常に準備できている証拠は見せられた。ただ、このチームはボランチの競争率が高いと思うので、そこをしっかり打ち砕いていきたい」と力を込めた。