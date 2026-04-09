【ワシントン＝栗山紘尚】米国のトランプ大統領は８日、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）のマルク・ルッテ事務総長とホワイトハウスで会談し、対イラン軍事作戦について協議した。

トランプ氏はＮＡＴＯ加盟各国が軍事作戦に非協力的だったとして不満を強めており、米国の脱退の可能性も議題になったとみられる。

会談は、非公開で行われた。ルッテ氏は会談後、米ＣＮＮのインタビューで、トランプ氏と「率直でオープンな議論を行った」とし、「欧州諸国の大多数が基地の提供や上空通過に協力的で、責務を果たしている」と説明したと明らかにした。トランプ氏が「多くのＮＡＴＯ加盟国に明らかに失望している」とも述べた。

ルッテ氏は、米国のＮＡＴＯ脱退についてトランプ氏と意見を交わしたかどうかを明らかにしなかった。キャロライン・レビット米大統領報道官はこの日、会談前に行われた記者会見で、ＮＡＴＯ脱退に関しても協議するとの見通しを示していた。

トランプ氏は会談後、「ＮＡＴＯは我々が必要とした時にそこにいなかったし、また必要になった時もいないだろう」と自身のＳＮＳに投稿し、改めて不満を表明した。

ルッテ氏はトランプ氏との会談に先立ち、ルビオ米国務長官とも会談し、ロシアのウクライナ侵略や、米国とＮＡＴＯ加盟国との連携強化や負担の分担などについて協議した。

米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは８日、トランプ米政権が、対イラン軍事作戦で非協力的だったＮＡＴＯ加盟国から米軍を撤退させ、協力的な国に駐留させることを検討していると報じた。対イラン攻撃を巡っては、イタリアやスペインが米軍の基地使用を拒否した。