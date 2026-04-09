「M−1グランプリ2025」準優勝のドンデコルテ渡辺銀次（40）が出演するウェブCM動画が反響を呼んでいる。

話題となっているのは、マクドナルドの公式Xで8日に公開された、「ダブルチーズバーガー（ダブチ）」のウェブCM。堺雅人を起用した「青春を取り戻すバーガー」篇と同じくロックバンド怒髪天の楽曲「オトナノススメ〜還暦上等！〜」をバックに、渡辺が「渡辺銀次40歳独身 私は豊かです。豊かさとは持っているものの多さではない。無駄に使った時間の多さです。たとえ無駄なことでも自分が楽しければとことん楽しむ。それが、大人というものです。オトナはサイコー！」とのメッセージとともにパワフルな歌声を披露している。

公式Xの動画は9日午後11時30分の時点で閲覧数が1300万回を超え、「CMに対して最高！って思ったの初めてかも。最高！」「あれ？なんか泣けてくる サイコーーー！！！！！」「久しぶりに刺さるCM見たな〜」と絶賛コメントが相次いだ。

芸人仲間も反応しており、ピコ太郎のプロデューサーとしても知られる古坂大魔王は「名曲！渡辺くんの歌声もヤバい！マジでいい！最高！」と絶賛。エハラマサヒロは「カッコ良すぎてファン増えるレベル！！これは40歳で人生ひっくり返ってるぞ！！」と投稿した。

EXITりんたろー。は「いつか引っ張りだこになってスケジュールを仕事でパンパンにしてブランドもんや車に時計、2本の腕では抱えきれない程の富や名声をと、この世界に飛び込んだ。豊かさとは一体なんなのか考えさせられる名作」と言及。元ハリガネロックのユウキロックは「ドンデコルテ渡辺君のマクドナルドのCM。めっちゃええやん！！M−1はどうなってるんや！！夢を諦めない男がまた増えるぞー！！」とつづった。