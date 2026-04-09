U17女子日本代表がドイツ遠征白星発進…竹内みやが17得点5スティールでイタリア撃破

4月8日、ドイツで行われている「第31回アルベルト・シュヴァイツァートーナメント」のU17女子日本代表（FIBAガールズランキング9位）がイタリア代表（同7位）と対戦。62－51で初戦白星を飾った。

小林蘭、権藤寧々、竹内みや、中澤希乃、石綿文の5名がスターターに名を連ねた日本。重い立ち上がりとなった第1クォーターでわずかにビハインドを背負うも、第2クォーターには粘り強く戦い、竹内みやのドライブや伊藤千寛の3ポイントなど中外バランスよく得点を重ね1点リードで試合を折り返す。

第3クォーターには再び相手にリードを許すなど一進一退の攻防が続くものの、最終クォーター後半で一気にギアを上げた日本が攻守でイタリアを圧倒。終わってみれば11点差をつけての勝利となった。

好スタートを切った日本は、竹内が17得点5スティール、伊藤が13得点、大槻佳子が8得点8リバウンド2アシスト2スティールをマークしている。

日本は4月9日24時45分（日本時間）からの次戦でドイツ代表（同12位）と対戦。試合の模様は大会公式YouTubeチャンネルで生配信される。

■試合結果



イタリア代表 51－62 日本代表



ITA｜15｜17｜11｜ 8｜＝51



JPN｜13｜21｜12｜16｜＝62

【動画】U17女子日本代表vsイタリア代表フルゲーム映像





