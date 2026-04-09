ミニストップが反発、２７年２月期は黒字転換を見込む

ミニストップ<9946.T>が反発している。８日の取引終了後に発表した２７年２月期連結業績予想で、売上高９７０億円（前期比５．７％増）、営業利益１５億円（前期３６億１０００万円の赤字）、最終利益１億円（同５６億３０００万円の赤字）と黒字転換を見込むことが好感されている。



構造改革フェーズとして事業構造改革と収益構造改革に注力する。販売面ではソフトクリームをフックに、テレビＣＭ・販促で来店促進を図るほか、ＣＶＳ商品の低価格訴求や重点カテゴリーの品揃え拡大などにより既存店日販で前期比５．６％増を見込む。また、直営店の規模を縮小し、４０店舗を削減する。なお、配当は前期と同じ年２０円を予定している。



出所：MINKABU PRESS