サニーサイドアップグループ<2180.T>が続伸している。この日、ｎｏｔｅ<5243.T>と戦略的パートナーシップを締結したと発表しており、好材料視されている。



ＰＲ発想を軸とした統合的なコミュニケーションソリューションを通して、企業やブランドと人や社会との関係性をデザインしてきたサニーサイドと、ＡＩ時代に最適化されたインフラである「ｎｏｔｅ」を融合させることで、新たなコミュニケーションソリューションを開発する。両社による共同プロジェクトチームを立ち上げ、ＡＩと生活者の双方から選ばれ続ける新しいＰＲ・コミュニケーションの形を提案・展開するとしている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS