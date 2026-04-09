「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の９日正午現在で、ホンダ<7267.T>が「買い予想数上昇」で４位となっている。



９日の東証プライム市場でホンダが反落。同社は３月１２日に２６年３月期の連結最終損益が４２００億～６９００億円の赤字（前の期は８３５８億円の黒字）になるとの見通しを発表した。電気自動車（ＥＶ）関連の損失計上が響く。業績悪化を受け、ソニーグループ<6758.T>とのＥＶの開発を中止することも明らかにした。前期配当は年７０円（前の期は６８円）の見込み。市場には減配を懸念する見方も浮上しているものの、足もとの株価は配当利回りで５％台、連結ＰＢＲで０．４倍前後の水準にあり値頃感を指摘する見方も出ているようだ。



出所：MINKABU PRESS