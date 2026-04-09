プリンセス プリンセス『The Last Live 』一夜限定上映イベントに、リーダー・渡辺敦子の登壇が決定

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プリンセス プリンセスのライブフィルム『The Last Live』（劇場版5.1chデジタルリマスター）が一夜限定全国上映されるイベント『PANIC TOUR ’26 プリプリで遊ぼう！』が、バンド解散から30年の節目となる2026年5月31日に、全国24都市・30館の映画館にて開催。

このたび、東京・新宿ピカデリーでの上映に、プリンセス プリンセスのリーダー・渡辺敦子が登壇することが決定した。

■30年前に日本武道館で収録された「ROCK ME」のライブMVも公開

1996年に開催された全国47都道府県を巡るツアー『PRINCESS PRINCESS PANIC TOUR ’96 解散を遊ぼう』は、全50公演で約16万人を動員。

その最終公演の地であり、バンドの解散ライブとなった日本武道館公演（1996年5月31日・千秋楽）の模様が、全35曲・175分にわたり完全収録されたのが、今回上映される伝説的ライブフィルム『The Last Live』だ。

そして、前述のとおり、新宿ピカデリーでの特別上映に渡辺敦子が登場することが決定。さらに、今回の一夜限定上映は、拍手や歓声が可能な“応援上映”形式で実施され、グッズを手に、思い思いのスタイルで楽しめるのも大きな魅力だ。上映チケットは、4月12日18時まで先行受付中。

30年前に日本武道館で収録された「ROCK ME」のライブMVも公開。5月31日は日本全国がプリンセス プリンセス一色に染まること必至だ。

なお、プリンセス プリンセスのデビュー記念日である5月21日には、同じく全国24都市・30館にて、ライブフィルム『解散から30周年記念 -tvkスペシャル-』（劇場版5.1chデジタルリマスター）の上映も決定。こちらも要チェックだ。

■ライブフィルム『The Last Live』について

「Diamonds＜ダイアモンド＞」の大ヒットで国民的バンドとなり、ミリオンセラーアルバムを連発、トップガールズバンドとして一時代を築いたプリンセス プリンセス。

1996年、惜しまれつつ解散を迎えた彼女たちの有終の美を飾った伝説のコンサートが、30年の時を経てスクリーンに甦る。

本作は、1996年に収録されたマスター映像をもとに、2023年に最新技術でアップコンバートされHD化。音声もリマスタリングが施され、劇場版5.1chサウンドとしてマルチチャンネル化されている。より鮮やかでクリアな映像と臨場感溢れる音響により、映画館がまるでライブ会場のような空間へと変貌し、観る者をあの日の熱狂へと誘う。

■イベント情報

プリンセス プリンセス ライヴ・フィルム『The Last Live』（劇場版5.1chデジタル・リマスター）一夜限定全国上映“PANIC TOUR ’26プリプリで遊ぼう！”

05/31（日）

※全国24都市30館で上映

※新宿ピカデリーでの上映には渡辺敦子が登壇

■関連リンク

プリンセス プリンセス ライブフィルム『The Last Live』一夜限定全国上映イベント『PANIC TOUR ’26 プリプリで遊ぼう！』の詳細はこちら

https://www.princess2.net/artist/Princess/info/581809