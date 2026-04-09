M!LKが表紙を飾った雑誌の重版が相次ぎ、注目を集めている。

『10C』 Vol.7、『CanCam』5月号特別版に続き、2025年7月に発売された『S Cawaii! ME 2025 SUMMER』特別版でも重版が決定。勢いの続く人気ぶりに、ファンの関心が高まっている。

【写真】重版が決定した、M!LK『10C』『CanCam』『S Cawaii! ME』表紙ビジュアル 他（全3投稿）

■『10C』Vol.7は再々重版決定

宝島社ムック局の公式Xでは、『10C』Vol.7の再々重版決定を報告。表紙には、メンバー5人が柔らかなトーンの衣装で寄り添い、明るい笑顔を見せる姿が収められている。

■『CanCam』5月号特別版も完売続出

『CanCam』公式Xでも、M!LKが表紙を務めた5月号特別版について、予約開始とともに当初在庫が即完売し、追加分も補充のたびに完売するなど、大きな反響を呼んでいることを明かし、重版を報告。

表紙では、デニムを基調にした爽やかなスタイリングで寄り添う5人の姿が掲載されており、親しみやすさと華やかさが感じられるビジュアルとなっている。

■2025年発売の『S Cawaii! ME』も異例の重版へ

さらに、『S Cawaii! ME』公式Xでは、2025年7月8日に発売された『S Cawaii! ME 2025 SUMMER』特別版の重版決定を発表。発売から9ヵ月が経過したタイミングでの重版について、「エスカワ史上初」「異例の重版」として紹介している。

こちらの表紙では、モノトーンを基調とした衣装に身を包んだ5人が、クールな表情でポーズ。他の2誌とは異なる世界観で、大人っぽい魅力を放っている。

立て続けに重版が発表されていることからも、M!LKの注目度の高さと、表紙を飾った雑誌への反響の大きさがうかがえる。

SNSでは「すごすぎる」「人気の勢いが止まらない」「再々重版って初めて聞いた」といった声が寄せられている。