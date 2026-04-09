9日13時現在の日経平均株価は前日比479.64円（-0.85％）安の5万5828.78円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は354、値下がりは1181、変わらずは37と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は138.78円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が101.37円、東エレク <8035>が55.31円、リクルート <6098>が20.31円、ディスコ <6146>が20.18円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を28.96円押し上げている。次いでフジクラ <5803>が16.69円、豊田通商 <8015>が14.58円、イビデン <4062>が7.17円、横河電 <6841>が6.91円と続く。



業種別では33業種中6業種が値上がり。1位は海運で、以下、非鉄金属、鉱業、水産・農林と続く。値下がり上位には空運、保険、サービスが並んでいる。



※13時0分3秒時点



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